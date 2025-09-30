Nürnberg (epd). Neue und erfahrene Pilger treffen sich am Samstag, 25. Oktober, beim fünften Pilgerforum der bayerischen Landeskirche in der Nürnberger Jakobskirche. Aus vier verschiedenen Richtungen starten um 9 Uhr Pilgergruppen an vier Kirchen und pilgern nach St. Jakob, teilen die Veranstalter mit. Dort beginnt um 11 Uhr ein Gottesdienst unter dem Motto "Begegnungen am Wegesrand".

Ab 12.15 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher an den Ausstellungsständen Informationen zum Pilgern holen. Unter den Ausstellern in der Kirche und im Gemeindesaal sind dieses Mal das Dürerhaus, das die Pilgerreise von Bogi Nagys von Nürnberg nach Venedig vorstellt, und die Macher des "Camino-Podcast". Es gibt Infos zum Waldbaden und zum "Pilgern in der Hängematte". Darüber hinaus sind verschiedene Vorträge und Workshops zum Thema geplant.

Neu ist in diesem Jahr der Cafébus "Doppellecker", der in der ARD-Reportage "Mit dem Cafébus auf dem Jakobsweg" zu sehen war.