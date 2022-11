München (epd). Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) begrüßt zwar den von Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) vorgestellten Leitfaden "Stadtbäume in Bayern in Zeiten des Klimawandels" - das Dokument gehe allerdings nicht weit genug. Für eine sinnvolle Umsetzung des Leitfadens brauche es in den Kommunen verpflichtende Baumschutzverordnungen, sagte BN-Vorsitzender Richard Mergner am Donnerstag laut Mitteilung: "Ansonsten ist der Leitfaden eher als Appell zu verstehen."

Derzeit hätten nur knapp 100 der mehr als 2.000 Städte und Gemeinden eine Baumschutzverordnung. Dies sei zu wenig - gerade wenn man auf die Untersuchungen blicke, die Glaubers Leitfaden zugrunde liegen, sagte Mergner. Die Ökosystem-Leistungen von Bäumen nähmen mit dem Alter deutlich zu, es müssten also vor allem ältere Bäume besser geschützt werden. Die Kühlleistung einer 90 Jahre alten Linde sei beispielsweise zehnmal so hoch wie die einer 20-jährigen, erläuterten die BN-Experten.

Im Juli hatte der BN die 15 größten Städte im Freistaat zur Anzahl der gefällten und nachgepflanzten Bäume in den vergangenen zehn Jahren befragt. Die Umweltschützer bezeichneten die Ergebnisse als alarmierend: Es gibt nämlich keine einheitliche Erfassung der Zahlen. Sicher sei nur, dass mehr Bäume gefällt als nachgepflanzt wurden. Nach BN-Hochrechnungen wurden 300.000 Stadtbäume in den vergangenen zehn Jahren gefällt, nachgepflanzt worden seien aber lediglich 250.000.

Neben verpflichtenden Baumschutzverordnungen fordert der BN auch eine Baumkataster-Pflicht. Nur in unter zehn Prozent der Kommunen gebe es ein solches Verzeichnis, in dem etwa Alter und Art der Bäume hinterlegt sind. Auch Glaubers Leitfaden empfehle ein solches Kataster. Dort heißt es nach BN-Angaben wörtlich: "Denn nur was man kennt, kann man schützen."