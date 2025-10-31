Fürth (epd). Die Kosten für einen Führerschein sind in den vergangenen zehn Jahren in Bayern deutlich gestiegen. So mussten Fahrschüler 2024 für den Praxisunterricht 71,5 Prozent mehr Geld ausgeben als noch 2015. Für den Theorie-Unterricht stiegen die Kosten sogar um 80,7 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Fürth am Freitag mitteilte. Die gesetzlich geregelte Führerscheingebühr, die hinzukommt, ist im gleichen Zeitraum um 24 Prozent teurer geworden. Im Vergleich dazu sei der Verbraucherpreisindex mit 27,4 Prozent in diesem Zeitraum nur um etwas mehr als ein Viertel gestiegen.

Auch für die Anschaffung eines Fahrzeugs mussten die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen: Die Preise für Pkw stiegen laut Statistischem Landesamt innerhalb von zehn Jahren um 35,5 Prozent. Zudem erhöhten sich die Beiträge zur Kraftfahrzeugversicherung (plus 43,5 Prozent) sowie die Preise für die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (plus 53,3 Prozent) deutlich. In Bayern waren am 1. Januar 2025 insgesamt 8,4 Millionen Pkw angemeldet, während es im Jahr 2015 noch 7,4 Millionen Pkw waren (plus 13,3 Prozent), hieß es weiter.