Regensburg, Berlin (epd). Zum Dreikönigsfest am 6. Januar 2023 besuchen Sternsinger aus dem Bistum Regensburg den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender in Berlin. Die 25 Mädchen und Buben werden ihren Segen an das große Portal des Schlosses Bellevue schreiben, teilte das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" am Donnerstag in Aachen mit. Die Sternsinger stammen aus der Pfarrei St. Jakob in Schwandorf und vertreten dabei alle kleinen und großen Königinnen und Könige, die rund um den Jahreswechsel Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt sammeln.

"Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit" lautet das Motto der 65. Aktion Dreikönigssingen. Ende 2021 hatten Sternsinger das bundesweite 64. Dreikönigssingen in Regensburg eröffnet. Vom Aktionsauftakt und ihrem Engagement für Kinder in aller Welt werden die Mädchen und Jungen am Dreikönigstag auch dem Bundespräsidenten berichten, hieß es.

Steinmeier empfängt zum fünften Mal Sternsinger in seinem Amtssitz. Er setzt damit die Tradition der Empfänge fort, die schon seine Amtsvorgänger Karl Carstens, Roman Herzog, Johannes Rau, Horst Köhler, Christian Wulff und Joachim Gauck gepflegt haben.