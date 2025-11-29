Nürnberg (epd). Am 12. Dezember findet wieder der Sternstunden-Tag des Bayerischen Rundfunks (BR) zugunsten von Kindern in Not statt. Den ganzen Tag über berichten wieder Hörfunk, Fernsehen und die Onlineangebote des BR über die Benefizaktion, wie der Sender am Freitag mitteilte. Höhepunkt sei die große Gala ab 20.15 Uhr, die das BR-Fernsehen aus der Nürnberger Frankenhalle live übertrage.

An den Spendentelefonen sitzen zahlreiche Prominente, in der Münchner Telefonzentrale zum Beispiel die Schauspielerin Uschi Glas, die Schauspieler Udo Wachtveitl und Erol Sander sowie der Kabarettist Bruno Jonas. In Nürnberg greifen unter anderem die Kabarettisten Michl Müller, Matthias Walz, Rolf Miller, Frankens Weinkönigin Antonia Kreiß sowie Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) zum Hörer.

"Sternstunden" wurde 1993 vom damaligen Chef der Programmplanung im Bayerischen Fernsehen, Thomas Jansing, gegründet, der heute Vorstandsvorsitzender des Vereins ist. Anlass war damals der Jugoslawienkrieg. Gefördert werden Hilfsprojekte im In- und Ausland, etwa für kranke, behinderte oder von sozialer Not bedrohte Kinder. Seit der Gründung wurden mehr als 397 Millionen Euro an Spenden gesammelt.