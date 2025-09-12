Augsburg (epd). Am bundesweiten "Tag der Wohnungslosen" am Donnerstag hat die Stiftung Obdachlosenhilfe Bayern in Augsburg auf die Situation wohnungsloser Menschen aufmerksam gemacht. Im September startet die Stiftung laut Mitteilung ihre neue Projektphase: In diesem Jahr werden 43 Projekte gefördert - so viele wie noch nie. "Ich freue mich sehr über den neuen Rekord an Förderprojekten", sagte die Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU).

Darunter seien Initiativen, die den Alltag erleichtern und Lebensqualität schenken: von beheizten Gemeinschaftsräumen über kreative Projekte wie "Kunst am Wegrand" bis hin zur "Grünen Oase der Begegnung". Auch praktische Angebote wie Dolmetschergeräte, Handylade- oder Aufbewahrungsschränke sorgten für mehr Teilhabe wohnungsloser Menschen.

Der Aktionstag fand auf dem Augsburger Moritzplatz und dem Königsplatz statt. "Mit unserer Präsenz mitten in der Stadt zeigen wir: Jeder Mensch verdient ein sicheres Zuhause", sagte Scharf.