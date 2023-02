Augsburg (epd). Um die Not von wohnungs- oder obdachlosen Menschen in Bayern zu lindern, fördert die Stiftung Obdachlosenhilfe wieder innovative und wegweisende Projekte. Träger, Verbände und Initiativen in der Obdach- und Wohnungslosenhilfe könnten sich ab sofort mit ihren Projekten für eine Förderung bewerben, teilte die Stiftung am Montag in Augsburg mit. Die Maßnahmen würden mit einem Betrag zwischen 1.000 und 50.000 Euro unterstützt. Bewerbungsschluss ist der 14. Mai.

"Es ist mir ein Anliegen insbesondere innovative, niedrigschwellige und nachhaltige Ideen mit einer Anschubfinanzierung bestmöglich zu unterstützen", sagte Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU), Vorstandsvorsitzende der Stiftung. Maßnahmen, die der Energieeinsparung dienten, würden in diesem Jahr gesondert berücksichtigt und im Schnellverfahren bearbeitet, ergänzte Johanna Rumschöttel, Landrätin a.D. des Landkreises München und ebenfalls Vorstandsvorsitzende der Stiftung.