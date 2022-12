Straubing (epd). Das Straubinger Bündnis "Wir sind bunt" lädt am 12. Dezember zum zweiten Mal zum sogenannten Montagsgespräch unter dem Titel "Kann die Demokratie den Klimawandel aufhalten?". Klimawandel und ökologisch orientierte Kreislaufwirtschaft scheinen in langwierigen demokratischen Entscheidungsprozessen festzuhängen, teilte ein Bündnissprecher am Freitag mit. Ziel sei es, die Bereitschaft zu wecken, sich in der konkreten Frage der ökologischen Transformation für den Erhalt der Demokratie einzusetzen.

"Wenn in Krisenzeiten Rattenfänger auf die Straßen gehen, um die Unzufriedenen hinter einfältigen Parolen zu scharen, wollen wir für ein gemeinschaftliches Ringen um eine Lösung im Gespräch werben", sagte Christine Schrock, eine Bündnissprecherin. Nach Impulsreferaten des Technologieexperten Edgar Remmele und des Bildungsreferenten Bernhard Suttner seien Bürgergespräche geplant. Das Montagsgespräch beginnt um 19 Uhr im "Alten Schlachthof" in Straubing.