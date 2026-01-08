Erlangen, Mainz (epd). Bewusste Pausen bei der Nutzung digitaler Geräte fördern die Stimmung. Der Verzicht auf das Handy steigere allerdings nur dann das Wohlbefinden, wenn er freiwillig erfolge, teilte die Mainzer Universität am Donnerstag mit. Ein Forscherteam aus Rheinland-Pfalz sowie von der Universität Erlangen-Nürnberg hatte zuvor knapp 250 junge Erwachsene zwei Wochen lang mehrmals täglich zu ihrem Online-Verhalten und der persönlichen Stimmung befragt. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Communication Research" veröffentlicht.

"Teilnehmende, die häufiger offline waren als üblich, berichten von einer besseren Stimmung, fühlten sich energetischer und anderen stärker verbunden", berichtete die Mainzer Kommunikationswissenschaftlerin Alicia Gilbert. Zu den angewandten Strategien gehörten nicht nur der komplette Verzicht auf die Handy-Nutzung, sondern auch "kleinere Ansätze wie das Stummschalten von Benachrichtigungen oder das zeitweise Einschalten des Flugmodus". Der gemessene positive Einfluss sei nicht von langer Dauer, vielmehr würden die Effekte nach zwei bis drei Stunden "verpuffen".