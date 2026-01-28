Gütersloh, Wien, München (epd). Nur wenige Kindertagesstätten in Deutschland sind einer Analyse zufolge personell optimal aufgestellt, um den wachsenden pädagogischen Anforderungen durch Inklusion oder sprachliche Vielfalt gerecht zu werden. Gerade einmal jede siebte Kita (knapp 14 Prozent) weist 100 Prozent der wissenschaftlich empfohlenen Personalbesetzung auf, um eine gute frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung zu gewährleisten, wie die Bertelsmann Stiftung am Mittwoch in Gütersloh zu den Ergebnissen der Studie mitteilte. Dabei zeigten sich große Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. So erreichten 16 Prozent der westdeutschen Kitas eine bestmögliche Fachkraft-Quote, während das nur zwei Prozent der ostdeutschen Kitas gelinge.

Für die Studie haben die Stiftung und das Österreichische Institut für Familienforschung an der Universität Wien eine neue Personalausstattungsquote als rechnerische Vergleichsgröße eingeführt. Dazu wurden die bisher empfohlenen Personalschlüssel in Kitas mit den aktuellen Daten der Kinder- und Jugendhilfestatistik von Bundes- bis Kreisebene abgeglichen. In Anlehnung an die Kinderbildungsgesetze in Niedersachsen und Bayern werden zusätzliche Personalstunden für Kita-Kinder mit Behinderungen oder mangelnden Deutschkenntnissen angesetzt.

Bremen und Baden-Württemberg haben gute Quoten, Sachsen Schlusslicht

Laut Studie erreicht ein knappes Viertel der bundesweiten Kitas nach dieser Berechnung eine Quote zwischen 81 und 99 Prozent der wissenschaftlich empfohlenen Personalbesetzung, 41 Prozent haben zwischen 61 und 80 Prozent der empfohlenen Personalkapazitäten zur Verfügung. Etwa jede fünfte Kindertagesstätte liegt darunter. Die Analyse ergab aber auch, dass die personellen Empfehlungen für gute Bildungschancen in Kitas im Durchschnitt eher bei einem steigenden Anteil an Kindern mit Eingliederungshilfe erreicht werden als bei Gruppen mit ausländischen Kindern.

Erhebliche Unterschiede zeigen sich zwischen den Bundesländern: Während in Bremen und Baden-Württemberg je über 30 Prozent aller Kitas über ausreichend Personalressourcen gemäß diesen fachlichen Empfehlungen verfügen, sind es in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern weniger als ein Prozent. In Bayern verfügen gut 12 Prozent der Kitas über die wissenschaftlich empfohlenen Personalkapazitäten.