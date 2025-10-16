Fürth (epd). Studentinnen und Studenten im Freistaat kommen heutzutage immer häufiger selbst für ihren Lebensunterhalt auf. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte, finanzierten sich vergangenes Jahr 158.000 Studierende überwiegend durch eigene Erwerbsarbeit - das waren 37 Prozent aller Studierenden im Freistaat. Die Zahl der Studentinnen und Studenten, die überwiegend vom Elternhaus finanziert werden, lag bei 214.000.

Im Jahr 2014 lag die Zahl der Studierenden, die sich hauptsächlich selbst durch Arbeit ihren Lebensunterhalt finanzieren, noch deutlich niedriger: Bei den Frauen steig der Anteil in den vergangenen zehn Jahren um sieben Prozent, bei den Männern sogar um 13 Prozent. Allerdings ist den Statistikern zufolghe auch die Gesamtzahl der Studierenden in Bayern zwischen 2014 und 2024 deutlich gestiegen - nämlich um elf Prozent.