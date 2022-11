Nürnberg (epd). 4.500 Wunschkärtchen hängen die beiden Nürnberger christlichen Hochschulgemeinden KHG (Katholische Hochschulgemeinde) und ESG (Evangelische Studierendengemeinde) in diesem Jahr wieder in Christbäume in den Hochschulen. Ab Donnerstag, 17. November, können Studierende an zwölf Standorten eines der Kärtchen von einem Baum nehmen, das dort genannte Geschenk besorgen, schön einpacken und an Sammelstellen abgeben, erklären die Hochschulseelsorger in einer Mitteilung am Donnerstag die Aktion. Auf den Wunschkärtchen stehen zum Beispiel: Hygieneartikel, eine Packung Kaffee, Spielzeugautos, Malbücher, Handtücher oder warme Socken für wohnungslose Menschen.

"Man schenkt nicht nur konkrete Dinge, sondern vor allem auch Freude und Wertschätzung", sagte Hochschulseelsorgerin Bettina Hornung. Die Aktion lenke den Blick auf unterschiedliche soziale Situationen, konkret in Nürnberg. "Schon das Lesen der Wunschkärtchen regt zum Nachdenken über Ungleichheiten und Notsituationen an", so Hornung.

Die Kärtchen haben sechs Farben, die für die Wärmestube, die Straßenambulanz, die Obdachlosenpensionen, Flüchtlingswohnheime der Diakonie oder die Anlaufstelle für minderjährige Flüchtlinge stehen. Erstmals wird auch der Notfonds für internationale Studierende bedacht, den man durch eine Überweisung unterstützen kann, hieß es.

Die beiden Hochschulgemeinden leiten die Geschenke, die bis zum 13. Dezember eingehen sollen, kurz vor Weihnachten zu den einzelnen Institutionen weiter. In den letzten Jahren sei die Resonanz auf die Weihnachtsbaumaktion groß gewesen. Zwischen 1.000 und 1.500 Päckchen seien abgegeben worden, so die Hochschul-Gemeinden.