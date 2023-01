München (epd). Theater, Trauung, Turnverein: Zu einem Symposium über "Kirchen als öffentliche Räume" lädt die evangelische "Stiftung Weiter-Denken" am 1. März in die Auferstehungskirche im Münchner Westend ein. Kirchen seien als große Versammlungsräume "Prototypen öffentlicher Bauten", teilte die Stiftung am Mittwoch mit. Dieses Potenzial rücke angesichts gesellschaftlicher Entwicklungen wieder stärker in den Mittelpunkt.

Die Veranstaltung stelle drei "Prozesse kultureller Öffnung" vor: das Projekt "St. Maria als - Kirche des Dialogs und der Vernetzung" in Stuttgart, das Projekt "Hybride öffentliche Räume" des Berliner Planungsbüros "chezweitz" und die Münchner Auferstehungskirche als "Kraftwerk Westend". Das Symposium ist der Auftakt einer Reihe mit dem Titel "Öffentliche Räume - Neue Möglichkeiten für die Stadt". Drei weitere Abende sind für 2023 geplant. Sie beschäftigen sich mit hybriden Nutzungsmöglichkeiten von Bibliotheken, Theatern und Schulen.