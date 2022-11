Nürnberg (epd). Vier Absolventinnen und Absolventen der Evangelischen Hochschule Nürnberg (EVHN) haben Förderpreise für herausragende Bachelor- und Masterarbeiten bekommen. Die Auszeichnungen seien mit jeweils 1.000 Euro dotiert, teilte die Hochschule am Mittwoch mit. Anne Buckel hat ihre Bachelorarbeit im Studiengang Soziale Arbeit zum Thema "Politische Bildung in der Konfi-Arbeit" geschrieben und wurde hierfür von der Stiftung Evangelische Jugendarbeit in Bayern ausgezeichnet. Lena Sophie Ernst, Absolventin im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit, wurde von der Stadtmission Nürnberg für ihre Qualifikationsarbeit über "Systemsprenger" prämiert, hieß es.

"Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Von der Utopie zur Realität - Eine Auseinandersetzung mit den Hindernissen auf dem Weg zum Menschenrecht auf Bildung für alle in Deutschland" ist der Titel der vom Diakonischen Werk Bayern ausgezeichneten Masterarbeit von Maximilian Schmidt im Masterstudiengang Angewandte Bildungswissenschaften. Das Religionspädagogische Zentrum Heilsbronn würdigte die Abschlussarbeit von Sandra Meyer zur Heide, Absolventin im Bachelorstudiengang Religionspädagogik und Kirchliche Bildungsarbeit. Sie schrieb zum Thema "Die Bedeutung pädagogischer Prinzipien nach Maria Montessori auf dem Weg zu einer inklusiven Schule", teilte die Hochschule mit.

Für den Förderpreis seien nicht nur die Noten maßgeblich, sondern auch die Wirkung der Arbeit auf Gesellschaft, Kirche und Diakonie, sagte der Präsident der EVHN, Thomas Popp, bei der Preisverleihung. "Auch in dieser Hinsicht erweisen sich die prämierten Arbeiten als vorbildlich". Die sind auf dem kirchlichen Dokumentenserver https://kidoks.bsz-bw.de/ abrufbar.

Die Evangelische Hochschule Nürnberg (EVHN) bietet Studiengänge in den Bereichen Sozialwissenschaften, Sozial- und Gesundheitswirtschaft, Gesundheit und Pflege sowie Pädagogik und Theologie an. 1.400 Studierende sind bei ihr eingeschrieben.