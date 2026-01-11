München (epd). In der ehemaligen Karmeliterkirche München findet am Sonntag (18. Januar) anlässlich des Tags der Weltreligionen ein Open Space statt. Die Stadtgesellschaft sei zum Austausch mit Vertretern der Münchner Religionsgemeinschaften eingeladen, teilte der Verein "Haus der Kulturen und Religionen München e.V." am Freitag mit. Im Zentrum des Aktionstags stehe ein interreligiöses Kunstprojekt von Edveta Wimmer, an dem sie die Besucher beteiligen können.

Ziel des Aktionstags sei, die Gemeinsamkeiten der Weltreligionen zu betonen und zu zeigen, "dass Unterschiede die Gesellschaft bereichern können, wenn das 'Anderssein' als Chance begriffen wird", erklärte der Verein "Haus der Kulturen". Die Veranstaltung werde vom Erzbischöflichen Ordinariat München unterstützt.