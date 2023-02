Aschaffenburg (epd). Die Jahrestagung 2024 des Deutschen Museumsbundes in Aschaffenburg widmet sich dem Thema "Museen als Orientierungsgeber in Krisenzeiten". Mehr als 500 Experten aus dem Bereich Museen kommen dafür kommendes Jahr vom 5. bis 8. Mai an den Untermain, teilten die Stadt Aschaffenburg und der Deutsche Museumsbund am Donnerstag mit. Um zukunftsfähig zu bleiben, müssten sich auch die Museen zu den verschiedenen Krisen wie Klimaveränderungen, Kriegen und Pandemie verhalten und Lösungsvorschläge für sich und die Gesellschaft aufzeigen. Als Orte sozialer Wärme, der Bildung, des Austauschs und auch des gesellschaftlichen Zusammenhangs übernähmen Museen eine wichtige Rolle. Die Jahrestagung 2023 findet vom 7. bis 10. Mai in Osnabrück statt - unter dem Motto "Ins Handeln kommen. Klimaschutz im Museum".