München (epd). Die Schauspielerin Monika Baumgartner und der Kabarettist Helmut Schleich haben die Tassilo-Medaille des Fördervereins Bairische Sprache und Dialekte e.V. (FBSD) als "würdige Repräsentanten der bairischen Sprache" erhalten. Der erste Vorsitzende des FBSD, Heinz Schober-Hunklinger, und der Sprecher des Landesverbandes Münchens, Benedikt Kronenbitter, überreichten die Auszeichnung am Montag im Münchner Presseclub, wie der FBSD mitteilte.

Der Name Monika Baumgartner stehe "wie kaum ein anderer für Heimatverbundenheit und Authentizität", sagte Christian Scharpf, Leiter des Referats Wirtschaft und Arbeit bei der Stadt München, laut Mitteilung in seiner Laudatio. Baumgartner sei "nicht nur eine der bekanntesten Schauspielerinnen Bayerns, sondern auch eine leidenschaftliche Botschafterin unserer bairischen Sprache und unserer Kultur". Unermüdlich engagiere sie sich, "das Bairische nicht nur zu bewahren, sondern es mit Leben zu füllen, es zu gestalten und weiterzugeben". Das Bairische sei für sie nicht nur ein Dialekt, sondern "ein Ausdruck von Identität, Zugehörigkeit und auch ein bisschen Stolz", sagte Scharpf. Baumgartner ist unter anderem bekannt durch ihre Rollen als Lisbeth Gruber im "Bergdoktor", von den "Münchner Geschichten" oder aus Produktionen mit dem Bayerischen Rundfunk (BR).

Helmut Schleich würdigte Scharpf in seiner Laudatio als Wortkünstler von Rang, scharfer Beobachter des Zeitgeschehens, brillanter Satiriker und leidenschaftlicher Anwalt der bairischen Sprache. Schleich nehme das Bairische ernst und zeige, dass es nicht rückwärtsgewandt, sondern zukunftsfähig sei. Es gelinge ihm immer wieder, neue Zielgruppen zu erreichen und Begeisterung für das Bairische zu wecken. "Du machst Mut, die eigene Sprache zu pflegen und zu hüten - gerade in einer Zeit, in der Globalisierung und Digitalisierung die Sprache verändert und vereinheitlicht", sagte der Wirtschaftsreferent. Schleich gründete mit Christian Springer und Andreas Rüttenauer die Kabarettgruppe "Fernrohr", war Stammgast beim Singspiel auf der Nockherberg-Bühne und moderiert die Sendung "Schleich pur" im BR.