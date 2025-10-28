Regensburg, Berlin (epd). Das Theater Regensburg ist für seine herausragenden Verdienste im Genre Musical mit dem Craig-Simmons-Preis ausgezeichnet worden. Intendant Sebastian Ritschel nahm den Preis der Deutschen Musical Akademie in Berlin entgegen, teilte das Theater am Dienstag mit.

Das Regensburger Theater, ein kommunales Mehrspartenhaus, erhalte die Auszeichnung für seine "innovative Spielplangestaltung in der Sparte Musical", sagte die Laudatorin Bettina Meske laut Mitteilung. Der Vorstand habe den Craig-Simmons-Preis an eine Institution verliehen, "ein Theater, das in der vergangenen Spielzeit dadurch geglänzt hat, eine großartige deutschsprachige Erstaufführung des neuen Broadway-Musicals "Come From Away" zu verwirklichen".

Inszeniert wurde das Musical vom Intendanten und Operndirektor Sebastian Ritschel, der zuvor auch die deutschsprachigen Erstaufführungen von Stephen Sondheims "Putting it Together" und in diesem Mai von Sondheims "Merrily We Roll Along" umsetzte.