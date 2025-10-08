Regensburg (epd). Zum Reformationstag am 31. Oktober lädt das evangelische Dekanat Regensburg zu einem Festvortrag der Theologin Johanna Rahner und einer musikalischen Andacht in die Dreieinigkeitskirche ein. Die Professorin für Systematische Theologie der Universität Tübingen referiert über das Thema "Was wäre die Kirche ohne sie? Frauen in Reformation und Gegenwart", teilte das evangelische Dekanat mit.

Rahner gilt als eine der führenden Theologinnen ihrer Generation und beschäftigt sich mit Glaubensfragen im Kontext der modernen Gesellschaft. Bekannt sei die katholische Theologin zudem für ihre klare und verständliche Art, mit der sie komplexe theologische Themen vermittle, hieß es. Die Andacht mit Dekan Jörg Breu und Roman Emilius an der Bachorgel widmet sich der Reformatorin Ottilie von Gersen. Die Festveranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Am Reformationstag erinnern die evangelischen Kirchen an den Thesenanschlag Martin Luthers. Der Theologe soll am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen zur Reformation an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt haben. Darin forderte er die Abkehr vom Ablasshandel, mit dem sich Gläubige von ihren Sünden loskaufen konnten. Dieser Thesenanschlag gilt als die Geburtsstunde der Reformation.