Nördlingen (epd). Die Trauer in Nördlingen ist groß: Turmkatze Wendelstein ist am Montag im Alter von 18 Jahren gestorben, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Über viele Jahre sei sie fester Bestandteil des "Daniels" gewesen: "treue Begleiterin der Türmer, beliebtes Fotomotiv für Besucherinnen und Besucher und ein ganz besonderes Wahrzeichen der Stadt, dessen Geschichte bis nach Japan bekannt wurde". Der "Daniel", wie der 90 Meter hohe Kirchturm der evangelischen Kirche St. Georg mit seinen 350 Stufen genannt wird, ist das Wahrzeichen von Nördlingen.

Mit Wendelstein verliere Nördlingen eine außergewöhnliche Persönlichkeit, teilte die Stadt weiter mit. "Sie war mehr als nur eine Katze - sie war Teil der Stadtgeschichte und hat unzähligen Menschen ein Lächeln geschenkt." Die dreifarbig gescheckte Katze war ganz offiziell bei der Stadt angestellt - und zwar zur "Mäuse- und Taubenabwehr". Ihr Unterhalt wurde sogar als eigener Haushaltsposten geführt. Seit 2009 stand Wendelstein in den Diensten der Türmer, die es schon seit Jahrhunderten gibt und für die Nördlingen auch bekannt ist. Angelockt von einer Dose Fisch habe Wendelstein einst ihren Weg auf den Turm gefunden - und sei geblieben.

Wendelstein war seit 2024 im Ruhestand

Nach 15-jähriger Dienstzeit habe sich Wendelstein in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und sei zu Türmer Horst Lenner in die Nördlinger Altstadt gezogen, heißt es weiter. Trotz liebevoller Pflege habe sich ihr Gesundheitszustand im vergangenen Jahr zunehmend verschlechtert. Am Montag sei sie dann friedlich eingeschlafen. Auf den ungewöhnlichen Namen für die Katze sind übrigens die Türmer gekommen: Der 1490 fertiggestellte Kirchturm wurde früher "Wendelstein" genannt. Erst nach einer beeindruckenden Predigt eines Pfarrers über den biblischen König Daniel bekam der Turm seinen heutigen Namen.