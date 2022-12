Weihnachten 2022

Weihnachtsgottesdienste 2022: Darüber wurde in Bayern gepredigt

Der Ukrainekrieg und die Klimakrise überschatten in diesem Jahr das Weihnachtsfest. Die leitenden Geistlichen der evangelischen Kirche in Bayern rufen in ihren Predigten dennoch dazu auf, sich auf die Bedeutung von Weihnachten einzulassen.