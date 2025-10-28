Regensburg (epd). Ein Jahr lang war das Transit-Filmfest-Team Regensburg auf der Suche nach den Highlights der deutschen und internationalen Kino- und Festivallandschaft. Das Ergebnis präsentieren die Festivalmacher vom 6. bis 9. November mit der diesjährigen Festivalausgabe "Under Pressure" ("Unter Druck") im Regensburger Ostentor-Kino, teilten die Organisatoren am Dienstag mit.

Das Transit Filmfest 2025 reagiere dieses Jahr auf eine Welt, "die politisch, gesellschaftlich sowie klimatisch unter Druck ist - und nicht zuletzt auf den steigenden Druck auf Kulturarbeit selbst", hieß es. Das Programm beinhaltet 14 internationale Produktionen der aktuellen Festivalsaison sowie Live-Gespräche mit Filmemachern und -macherinnen. Zwischen Thriller, Horror, Komödie und Doku sei ein "spannungsreiches Genre-Mixtape für eine Zeit im Ausnahmezustand" entstanden.

Den Auftakt am 6. November macht eine Milieustudie "Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst" der österreichischen Regisseurin Marie Luise Lehner. Am 7. November (17 Uhr) lädt Transit unter anderem zur Podiumsdiskussion "How to Culture 2025: Szene(n) unter Druck" ein. Den Abschluss der diesjährigen Festivalausgabe bildet am 9. November Kristen Stewarts Regiedebüt "The Chronology of Water".