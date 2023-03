Erlangen (epd). Die Mitglieder der Lebenshilfe Bayern wählen am Freitag (17. März) bei einer Mitgliederversammlung in Erlangen eine neue Landesvorsitzende. Um die Nachfolge der verstorbenen langjährigen Lebenshilfe-Landesvorsitzenden, Barbara Stamm, bewirbt sich die ehemalige bayerische Sozialministerin Carolina Trautner (CSU), teilten die beiden stellvertretenden Landesvorsitzenden Gerhard John und Hildegard Metzger am Dienstag mit. Die 61-jährige Landtagsabgeordnete Trautner sagte laut Mitteilung zu ihrer Kandidatur, sie wolle sich künftig gezielt für das Wohl von Menschen insbesondere mit geistiger Behinderung und deren Familien einsetzen.

Der Lebenshilfe-Landesverband ist den Angaben nach seit 1962 Dachorganisation der bayerischen Lebenshilfen. Der Verband mit Sitz in Erlangen hat rund 160 Mitgliedsorganisationen. In etwa 900 Einrichtungen, Diensten und Beratungsstellen würden über 50.000 Menschen mit Behinderungen und deren Familien unterstützt.