Kaufbeuren (epd). Trotz der juristischen Auseinandersetzung zwischen Ex-Kantor und Landeskirche geht es für die Kaufbeurer Kirchenmusik weiter. In den kommenden Wochen werde es einen Projektchor geben, sagte Pfarrer Jost Herrmann am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd) auf Anfrage. Bei einer bis Mittwochabend dauernden Umfrage unter den Kantorei-Mitgliedern hätten sich dafür genügend Sängerinnen und Sänger gefunden. Leiter des Projektchores soll Hans-Joachim Willrich werden, der unter anderem Dirigent am Münchner Gärtnerplatztheater war und sich jetzt im Ruhestand befindet.

Der Projektchor besteht laut Herrmann aus 25 Sängerinnen und Sängern. Start soll im November sein: An vier Terminen werde für den Gottesdienst an Heiligabend geprobt. Im Januar werde geschaut, ob und wie es mit dem Projektchor weitergehe. Er sei sehr erleichtert und freue sich über diese Lösung, sagte Herrmann, der selbst Mitglied der Kantorei ist. In der Kantorei herrscht seit Monaten Unruhe: Am 1. März war Frank Oidtmann als neuer Kantor an die Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren gekommen, zum Ende seiner Probezeit am 31. August war ihm durch die Landeskirche überraschend gekündigt worden - zur Empörung vieler Mitglieder der Kantorei.

Oidtmann hatte gegen seine Kündigung geklagt und pocht auf eine Rückkehr auf seine Stelle. Beim Gütetermin vergangene Woche vor dem Arbeitsgericht Kempten gab es keine Einigung zwischen ihm und der Landeskirche, die als Kündigungsgrund vor Gericht zwischenmenschliche Differenzen angab und die Kündigung aufrechterhielt. Eine Entscheidung soll es bei einem Kammertermin geben, der frühestens im ersten Quartal 2026 stattfindet. Für die Übergangsphase soll nun der Projektchor unter der Leitung von Hans-Joachim Willrich an den Start gehen.

Die Kantorei ist zu der Personal-Querele um Oidtmann gespalten: Zum Gütetermin waren 30 Unterstützerinnen und Unterstützer gekommen, die auf ein Einlenken der Landeskirche und auf eine Rückkehr Oidtmanns gehofft hatten. Zuvor hatten sie schon mit einer Petition und Briefen an die Kirchenleitung um eine Rückkehr Oidtmanns gekämpft. Ein Dutzend Personen aus ganz Deutschland hatte sich um die Kantorenstelle als beworben. Die Kaufbeurer Kantorei mit ihren bis zu 80 ehrenamtlichen Sängerinnen und Sängern ist ein hochangesehener Laienchor.