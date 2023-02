Prien (epd). Ein Training in der afrikanischen Lebensphilosophie "Ubuntu" bieten der Verein "Vision Yamalé" und die evangelische Christuskirche Prien vom 16. bis 25. Februar an. Die Lehre des "fairen Miteinanders und der menschlichen Verbundenheit" sei aktueller denn je, heißt es in der Einladung. Bei den Workshops der "Ubuntu Leaders Academy" gehe es darum, "Kraft zu tanken, von anderen zu lernen und sich dann kraftvoll für sein Umfeld und die Welt einzusetzen", sagte Helke Fussell, Vorsitzende von "Vision Yamalé", dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der Verein begleitet seit 2015 Menschen aus Westafrika bei der Rückkehr in ihre Heimat und unterstützt sie beim Aufbau einer wirtschaftlichen Existenz.

Der Begriff "Ubuntu" kommt aus den Bantusprachen Südafrikas, heißt es auf der Homepage der "Ubuntu Leaders Academy" mit Sitz in Portugal. Wörtlich übersetzt bedeutet er so viel wie "Mensch werden". Ubuntu setze auf Gemeinsinn, Respekt und Anerkennung zwischen Menschen. Prominente Vertreter der Lebensphilosophie seien Nelson Mandela, Martin Luther King oder Desmond Tutu.

Zu den Ubuntu-Wochen Prien gehört ein Rahmenprogramm mit Konzert, Ubuntu-Gottesdienst und einer Filmvorführung.