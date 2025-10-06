Fürth (epd). Einen Blick auf Armut will die Diakonie Fürth mit einer neuen Veranstaltungsreihe werfen, die am 16. Oktober (17.30 Uhr) beginnt. Unter dem Motto "Diakonie und Du" wolle man gesellschaftlich relevante Fragen in den Blick nehmen, teilte die Diakonie am Montag mit. Themen, die die Lebensrealität vieler Menschen betreffen, sollten öffentlich "nicht theoretisch - sondern ganz nah dran" diskutiert werden.

Zum Auftakt steht das Thema "Armut - mitten unter uns" im Mittelpunkt, hieß es. Menschen würden aus ihrem Alltag berichten, was es bedeutet, mit zu wenig Geld auskommen zu müssen, sagte Stephan Butt, der für die Sozialen Dienste zuständige Diakonie-Vorstand. Im Gemeindehaus Auferstehungskirche solle gefragt werden, was Menschen wirklich benötigten, die von Armut betroffen sind. Nach kurzen Impulsen und Erfahrungsberichten sollen die Besucherinnen und Besucher miteinander ins Gespräch kommen.