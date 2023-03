Ulm (epd). Nachdem Ulms evangelischer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl im vergangenen Jahr zum württembergischen Landesbischof gewählt wurde, ist nun ein Nachfolger bestimmt: Torsten Krannich, derzeit geschäftsführender Pfarrer in Essingen bei Aalen, übernimmt die Aufgabe voraussichtlich nach den Sommerferien. Der 51-Jährige ist promovierter Theologe und hat bereits die Aufgabe des Dekanstellvertreters im Kirchenbezirk Aalen inne, wie die Landeskirche am Freitag in Stuttgart mitteilte. Künftig wird er unter anderem unter dem höchsten Kirchturm der Welt am Ulmer Münster arbeiten.

Nach der Schule absolvierte der künftige Dekan den Angaben zufolge eine Ausbildung zum Facharbeiter für Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik. Auf den Zivildienst folgte das Theologiestudium in Berlin und Jena samt Doktorarbeit. Kirchliche Stellen hatte Krannich danach in Steinenberg, im Kirchenbezirk Heilbronn, dann als Pfarrer in Heilbronn-Neckargartach und in Essingen. In seiner Freizeit forscht und publiziert er zu kirchen- und kunstgeschichtlichen Themen und befasst sich mit den Chancen der Digitalisierung.

Der verheiratete Vater von vier Kindern wird mit der Aussage zitiert, er wolle das kirchliche Erbe bewahren und an die kommenden Generationen weitergeben. Die Verheißung der Gegenwart Jesu Christi gelte der Kirche unabhängig davon, ob ihr viele oder wenige Menschen angehörten. Krannich wirbt für kirchliches Engagement in den Sozialen Medien sowie digitalisierte Prozesse. So sollten Tauf- und Trauanmeldungen heute bereits auf dem Smartphone ausfüllbar sein, empfiehlt er.