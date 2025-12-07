Ulm, Neu-Ulm (epd). Den hübsch-hässlichsten Weihnachtspullover prämiert das Ulmer Theater in einem "Ugly-Christmas-Sweater"-Wettbewerb. Bei dem musikalisch-künstlerischen Abend "Weihnachtszauber" am 13. Dezember erhalten "interessante Weihnachtspullover" einen Preis, wie das Theater mitteilte. Der Trend zu möglichst auffälligen oder kitschigen Weihnachtspullovern begann bereits in den 1950er Jahren, als in den USA in Filmen Pullover mit Weihnachtsmotiven wie Schneeflocken auftauchten.

Zum Modetrend wurden die hübsch-hässlichen Pullover 2001 durch den britischen Film "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück", in dem Schauspieler Colin Firth einen dunkelgrünen Pullover mit dem Kopf eines Rentiers mit roter Nase trug. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ließ sich auf Social Media in unterschiedlichen Weihnachtspullis sehen, in den USA gibt es sogar einen "Ugly Sweater Day" - jeweils am dritten Freitag im Dezember.