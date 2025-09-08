Ismaning (epd). In Bayern erhalten vergleichsweise wenige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Weihnachtsgeld. 41 Prozent der Beschäftigten bekommen diese Sonderzahlung, wie eine am Montag veröffentlichte Umfrage im Auftrag des Radiosenders Antenne Bayern ergab. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 46 Prozent. Vor allem bei den jüngeren Beschäftigten ist die Quote sehr niedrig: Bei den Unter-35-Jährigen erhalten nur 38 Prozent Weihnachtsgeld. Das Umfrageinstitut Kantar hat für den Sender im August mehr als 1.000 zufällig ausgewählte Erwachsene befragt.

Die Entwicklung zeige einen "klaren Trend", heißt es in der Mitteilung des Radiosenders. Während aktuell nur noch 41 Prozent der Befragten Weihnachtsgeld erhalten, gaben in der Umfrage immerhin 63 Prozent an, irgendwann einmal so eine Sonderzahlung bekommen zu haben. Mögliche Gründe für den Rückgang seien der gestiegene Kostendruck bei den Unternehmen oder auch die sinkende Tarifbindung - das Weihnachtsgeld ist oft Bestandteil von Tarifverträgen. In anderen Ländern - etwa Österreich, Spanien oder Portugal - ist das Weihnachtsgeld gesetzlich vorgeschrieben.