Ansbach (epd). Bereits in der vergangenen Woche haben bislang unbekannte Täter mehrere Messingleuchter aus der katholischen Ansbacher St. Ludwigkirche am Karlsplatz entwendet. Die Tat muss sich zwischen Dienstagmorgen (14. Oktober) und Donnerstag (16. Oktober) ereignet haben, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwoch mitteilte. Die Messingleuchter haben einen Wert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei habe zwar Spuren gesichert, setze nun aber vor allem auf Hinweise aus der Bevölkerung, hieß es. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0911/2112-3333 entgegen.