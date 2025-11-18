Regensburg (epd). Die Regensburger Kantorei lädt am 5. Dezember zu einem besonderen Konzert mit dem Titel "Evas Gesang. Musik von Komponistinnen" ein. Der Raselius-Chor unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Roman Emilius möchte dabei die vielfältigen Stimmen von Komponistinnen "hörbar machen" und nennt sein Konzert "Unerhört". Männliche Komponisten-Kollegen hätten dabei Hausverbot, teilte Emilius in seiner Mitteilung vom Dienstag mit. Männerstimmen im Chor würden trotzdem gebraucht.

Früher wurden Komponistinnen belächelt oder gar ignoriert

Auch wenn Komponistinnen häufig belächelt oder einfach ignoriert wurden, seien sie zu keiner Zeit verstummt, erläuterte der Kirchenmusikdirektor. Über ihre Durchsetzungsfähigkeit lasse sich sogar staunen. So reiste Maddalena Casulana im 16. Jahrhundert als Sängerin und Lautenistin durch halb Europa und konnte ihre Madrigalbücher sogar in teuren Drucken veröffentlichen. Vittoria Aleotti nutzte 100 Jahre später das Kloster als Schutzraum für ihr Schaffen. Luise Adolpha le Beau sei dagegen im 19. Jahrhundert als feurige Konzertpianistin gefragt und integrierte munter eigene Werke in ihre Programme.

Das Programm reiche von Hildegard von Bingen, die im 12. Jahrhundert dichtete und komponierte, bis zur jüngsten Komponistin Elisabeth Fußeder, die im Jahr 2000 geboren wurde, heißt es. Beginn ist um 19 Uhr in der Dreieinigkeitskirche. Der Eintritt ist frei.