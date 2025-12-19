Würzburg (epd). Wie auch schon in den vergangenen Jahren schließt die Uni Würzburg in der Zeit zwischen den Jahren wieder fast alle ihre Einrichtungen und Gebäude. Vom 24. Dezember bis zum 6. Januar blieben etwa Rechen- und Sportzentrum, die Alte Universität, die Gebäude am Sanderring, die Institute in der Residenz, am Wittelsbacherplatz, am Hubland und auf dem Campus Nord geschlossen, wie die Hochschule am Freitag mitteilte.

Durch die Schließung habe man in den vergangenen Jahren insgesamt mehrere Hunderttausende Euro Energiekosten eingespart - alleine für diesen Jahreswechsel erwartet die Hochschule Einsparungen von rund 200.000 Euro, hieß es. Wann genau die Uni-Bibliothek in dieser Zeit geöffnet hat, steht final erst ab dem 23. Dezember fest. Täglich geöffnet von 8 bis 16 Uhr hat zwischen den Jahren der Botanische Garten.