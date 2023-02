Erlangen (epd). Die mittelfränkischen Großstädte Erlangen, Nürnberg und Fürth haben zusammen mit der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) den Aufruf "Zimmer frei?" gestartet. Sie wollen damit kurzfristig Entlastung auf dem Wohnungsmarkt besonders für Studierende aus dem Ausland schaffen, heißt es in einer Mitteilung der FAU vom Montag. Die drei Kommunen erlebten derzeit einen Boom: Viele Menschen ziehe es zum Studieren und Arbeiten hierher.

Besonders Studentinnen und Studenten, aber auch internationaler wissenschaftlicher Nachwuchs, täten sich schwer, eine Wohnung zu finden. Um mit möglichen Vermieterinnen und Vermietern ins Gespräch zu kommen, findet am Donnerstag (9. Februar) von 11 bis 14 Uhr am Hugenottenplatz in Erlangen eine Infokampagne statt. In einem stilisierten Zimmer mit Sessel und Tischchen erklären FAU-Präsident Joachim Hornegger, Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD), Sozialreferent Dieter Rosner und Uwe Scheer, stellvertretender Geschäftsführer des Studierendenwerks Erlangen-Nürnberg, die Lage.