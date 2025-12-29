Zellingen (epd). Die Polizei hat einen 48-jährigen Mann festgenommen, der für eine Serie von Diebstählen aus Opferstöcken in Unterfranken verantwortlich sein soll. In seinem Auto fanden die Beamten rund 5.000 Euro mutmaßlich gestohlenes Bargeld, wie Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft am Montag in Würzburg mitteilten. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der Osteuropäer wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Wallfahrtskirche in Zellingen-Retzbach (Kreis Main-Spessart) auf frischer Tat ertappt. Die Polizei wirft ihm mindestens drei Diebstähle aus Opferstöcken im Dezember vor. Bei seiner Festnahme trug er über 100 Euro Bargeld und ein passendes Tatwerkzeug bei sich.

Zehn Diebstähle in drei Monaten

Die Festnahme ist das Ergebnis von Ermittlungen der Polizei Karlstadt. Diese begannen, nachdem am Nikolaustag der erste Diebstahl in der Kirche bemerkt worden war. Ein weiterer Versuch am 11. Dezember konnte dem Täter ebenfalls zugeordnet werden. Die Wallfahrtskirche war in den vergangenen drei Monaten insgesamt zehnmal Ziel von Dieben. Mit der Festnahme gelten nun sieben dieser Taten als aufgeklärt.