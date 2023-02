Bamberg (epd). Am Amtsgericht Bamberg findet heute (Dienstag) die Verhandlung gegen die Benediktinerin Mutter Mechthild Thürmer wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt statt. Die Äbtissin der Abtei Maria Frieden im oberfränkischen Kirchschletten hatte in mehreren Fällen Kirchenasyl gewährt. Einen Strafbefehl der Bamberger Staatsanwaltschaft über 2.500 Euro wollte Thürmer nicht bezahlen. Das Urteil wird am späten Dienstagnachmittag erwartet. Beobachter blicken mit Spannung darauf, hatte es zuletzt doch in Bayern eine höchstrichterliche Entscheidung zum Kirchenasyl gegeben - einen Freispruch für einen Benediktiner-Mönch.