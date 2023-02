Treffen in Erfurt

Evangelische Friedensbeauftragte treffen sich nach zwei Jahren wieder in Präsenz: Das sind die Themen

Nach zwei Jahren mit Online-Tagungen treffen sich die Friedensbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) erstmals wieder in Präsenz. Am 6. und 7. Februar kommt die Konferenz für Friedensarbeit im Raum der EKD im Augustinerkloster in Erfurt zusammen.