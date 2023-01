Nürnberg (epd). Einen "Segen to go" können sich Menschen am Valentinstag (Dienstag, 14. Februar) in der Lorenzkirche in Nürnberg abholen. Alle Liebenden und Geliebten seien aufgerufen, sich an diesem Tag segnen zu lassen, sagte die Lorenzer Pfarrerin Claudia Voigt-Grabenstein am Freitag dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Paare, ob verheiratet oder nicht, aber auch Einzelmenschen sind eingeladen." Die Aktion führt die Gemeinde zum ersten Mal durch.

Mehrere Pfarrerinnen und Pfarrer stehen von 9 Uhr morgens bis 17.30 Uhr am Abend in der großen Kirche bereit, sprechen den Segen oder legen Besucherinnen und Besuchern die Hand auf. Große rote herzförmige Luftballons rund um die Kirche sollen die Menschen auf die Aktion aufmerksam machen, die unter dem Motto steht "Ich liebe dich!". Paare, Familien oder auch Einzelne können an diesem Tag "einfach wieder mal hören und spüren, du bist ein geliebter Mensch", sagte Voigt-Grabenstein.