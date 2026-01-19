Nürnberg (epd). Unbekannte haben zwei der 30 Banner der Open-Air-Ausstellung "Pictures for the Human Rights" in Nürnberg gestohlen und ein drittes schwer beschädigt. Wie das Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg am Montag mitteilte, hat es Anzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung gestellt. Die Ausstellung am Heinrich-Böll-Platz in Nürnberg-Langwasser zeigt Werke von dreißig Künstlerinnen und Künstlern aus zwölf Ländern zu den 30 Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.

Wegen der Beschädigung der Abbildung einer schwarzen Person sei auch von rassistischen Motiven auszugehen, sagte der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Es bedrücke ihn, dass "Vandalismus selbst vor dieser Ausstellung mit ihrer zutiefst humanistischen und friedensstiftenden Botschaft nicht Halt macht". Die gestohlenen Banner beziehen sich auf die Artikel 21 und 22, Versammlungsfreiheit und Wahlrecht. Beschädigt wurde das Plakat für Artikel 23, das das Recht auf Arbeit und Unterstützung darstellt.