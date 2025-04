Augsburg, Rom (epd). Der am Ostermontag verstorbene Papst Franziskus war laut dem Augsburger Vatikan-Experten Jörg Ernesti ein ausgesprochen politischer Pontifex. Der Heilige Stuhl habe diplomatische Beziehungen zu 180 Staaten und sei Beobachter oder Mitglied in den großen Weltorganisationen wie der UNO, der EU oder der Arabischen Liga, sagte der Kirchenhistoriker am Freitag laut Mitteilung. Franziskus habe diese Position sehr geschickt genutzt, um die zentralen Anliegen der vatikanischen Außenpolitik starkzumachen - nämlich Frieden, Religionsfreiheit, internationale Gerechtigkeit oder der Kampf gegen den Klimawandel.

Die Verfassung des Vatikans sieht laut Ernesti keine Gewaltenteilung vor, sondern mache den Papst zu einem absoluten Monarchen. Zum einen sei der Papst Oberhaupt der katholischen Kirche, die mit rund 1,4 Milliarden Menschen die größte Religionsgemeinschaft der Welt sei. Zum anderen sei der Papst auch Staatsoberhaupt des nur 44 Hektar großen Zwergenstaates "Vatikanstadt" - er hat damit also auch ein politisches Amt. Franziskus habe eine große Führungserfahrung gehabt und einen hervorragenden Mitarbeiterstab um sich gesammelt. Die vatikanische Zentralregierung, die Kurie, sei derzeit so gut aufgestellt wie lange nicht.

Die Vatikanstadt sei die letzte Wahlmonarchie weltweit, habe aber alles, was einen Staat normalerweise ausmache: ein Staatsvolk, ein Territorium, eine eigene Währung, ein Postwesen, eine Flagge, Nationalhymne und mit der Schweizergarde auch eine eigene Armee. Zum Staatsvolk gehörten alle, die im Vatikan arbeiten - allerdings nur für die Zeit ihrer Beschäftigung. Auch die Kardinäle und päpstlichen Botschafter, die sogenannten Nuntien, seien vatikanische Staatsbürger. Die ursprüngliche Staatsbürgerschaft werde aber normalerweise behalten, sagte Ernesti. So sei Benedikt XVI. Deutscher geblieben, Franziskus Argentinier.

Jörg Ernesti ist Professor für Mittlere und Neue Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Augsburg. Vor kurzem veröffentlichte er ein Buch über Geschichte, Verfassung und Politik des Vatikans.