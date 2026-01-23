München (epd). Mehr Einsatz der Kommunen bei Barrierefreiheit, Gesundheit, Wohnen und Teilhabe fordert der Sozialverband VdK Bayern zur Kommunalwahl am 8. März. "Die Kommunen können sozial gestaltet werden", sagte die VdK-Landesvorsitzende und Präsidentin des VdK Deutschland, Verena Bentele, am Freitag in München: "Aber dafür braucht es klare Prioritäten und den Mut, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen." Der VdK präsentierte einen Zehn-Punkte-Katalog für mehr Sozialpolitik.

Gefordert wird unter anderem, Schulen, Kitas und öffentliche Gebäude konsequent barrierefrei zu gestalten. Aktuell erfüllten nur 39 Prozent der ambulanten Arztpraxen in Bayern mindestens eine Vorkehrung zur Barrierefreiheit, sagte Bentele. Inklusive Schulen und Kitas sollen ausgebaut werden - jeder elfte Mensch habe eine Schwerbehinderung. Zudem müsse der kommunale und genossenschaftliche Wohnungsbau vorangetrieben werden: Knapp 12 Prozent der Haushalte seien mit Wohnkosten überlastet. Auch mehr seniorengerechte Quartierskonzepte und Nachbarschaftshilfen sollen etabliert werden.

Gesundheitsangebote sollen vernetzt werden

Der Sozialverband fordert, den öffentlichen Nahverkehr auf dem Land auszubauen und flächendeckend Sozialtickets einzuführen. Es gelte, Gesundheitsangebote zu vernetzen und medizinische Versorgungszentren in den Händen von niedergelassenen Ärzten statt gewinnorientierter Gesellschaften zu etablieren. Auch in die Pflege-Infrastruktur müsse mehr investiert werden - 2050 gebe es in Bayern voraussichtlich mehr als eine Million pflegebedürftige Menschen. Kontaktmöglichkeiten wie Seniorencafés sollen ausgebaut, Ehrenamt und Vereinsleben mehr gefördert und überall Hitzeschutz installiert werden.

"Soziale Gerechtigkeit ist kein abstraktes Versprechen", sagte Bentele. Sie zeige sich konkret darin, "ob Menschen ihren Alltag und ihr Leben selbstbestimmt bewältigen können". Hier beginne die Verantwortung der Kommunen.

Der VdK ist der größte Sozialverband Bayerns. Laut Landesgeschäftsführer Michael Pausder hat er aktuell mehr als 857.000 Mitglieder - "ein neues Allzeithoch".