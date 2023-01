Hilpoltstein (epd). Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz LBV sieht einen Antrag der Landtagsfraktionen der Grünen zur Photovoltaik in Landschaftsschutzgebieten kritisch. LBV-Geschäftsführer Helmut Beran sagte am Donnerstag in einer Mitteilung des Verbands, Landschaftsschutzgebiete würden in Bayern 30 Prozent der Landesfläche ausmachen. "Es gibt in Bayern also ausreichend Flächen für Photovoltaikanlagen außerhalb dieser schützenswerten Bereiche." Es bestehe keine Notwendigkeit, vorrangig diese zu überplanen. Natura-2000-Gebiete und Wiesenbrütergebiete, Truppenübungsplätze und Naturschutzgebiete kämen für den LBV überhaupt nicht als Standorte in Frage.

In ihrem Antrag zur Freiflächen-Photovoltaik fordert die Grünen-Landtagsfraktion, dass Öffnungsklauseln eingeführt werden, damit Anträge auf Sonnenenergieanlagen in Landschaftsschutzgebieten nicht mehr pauschal abgelehnt würden. Sie könnten in Fällen, in denen sie "das Landschaftsbild kaum beeinträchtigen" nach Einzelfallprüfungen erlaubt werden. Manche Freiflächen-Photovoltaikanlagen könnten sogar zu einer Verbesserung der ökologischen Vielfalt beitragen, heißt es in dem Antrag, der am Donnerstag im Umweltausschuss des Landtags behandelt wurde.

Photovoltaikanlagen sollten nach Ansicht des LBV dort gebaut werden, wo es der Natur am wenigsten schadet, beispielsweise auf Dächern, auf versiegelten Flächen wie Parkplätzen oder an Lärmschutzwänden. Beran kritisierte, dass die bayerische Staatsregierung entgegen ursprünglicher Ankündigungen nicht die Pflicht zur Photovoltaik an allen Neubauten eingeführt habe, sondern nur für gewerbliche Bauten. Ab 2025 gelte für Wohngebäude lediglich eine Empfehlung mit einer Reihe von Ausnahmen.

Der LBV stehe einem Ausbau der Freiflächen-Photovoltaik in Bayern grundsätzlich positiv gegenüber, stellte LBV-Geschäftsführer Beran weiter fest. Der "derzeitige Wildwuchs auf kommunaler Ebene bei der Planung von Freiflächen-Photovoltaik" müsse aber gesteuert werden. Dafür würden über die Regionalplanung klare Vorgaben für Vorranggebieten für Photovoltaik benötigt, wie das beim naturverträglichen Ausbau der Windkraft der Fall sei.