Regensburg (epd). Der Verfassungsrechtler Paul Kirchhof hat im Wintersemester 2022/2023 die Gastprofessur der Joseph-Ratzinger/Papst Benedikt XVI. Stiftung an der Universität Regensburg inne. Die öffentliche Vorlesungsreihe stehe unter dem Thema "Kann es einen freiheitlichen Staat ohne Religion geben?", teilte die Universität Regensburg am Mittwoch mit.

An vier Abenden vom 7. bis 10. November werde der Heidelberger Verfassungsrechtler und Richter am Bundesverfassungsgericht a.D. Paul Kirchhof aktuelle Facetten von Freiheit in Staat und Religion beleuchten. Erörtert werden sollen laut Mitteilung Fragen wie: Haben die staatlichen Behörden versäumt, bei den Missbrauchsskandalen in den Kirchen einzugreifen? Waren die staatlich verordneten Sonderregelungen für die Gottesdienste in Pandemiezeiten rechtens? Macht sich die Kirche in Russland mitschuldig am Krieg in der Ukraine?

Paul Kirchhof lehrte seit 1981 als ordentlicher Professor für öffentliches Recht an der Universität Heidelberg, war dort von 1981 bis 2013 Direktor des Instituts für Finanz- und Steuerrecht, 1984 und 1985 auch Dekan der Juristischen Fakultät. 1987 wurde er zum Richter des Bundesverfassungsgerichts berufen und wirkte dort bis 1999 als Mitglied des Zweiten Senats.