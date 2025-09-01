Erlangen (epd). Mit weit über 12.000 Besuchern war das diesjährige Erlanger Poetenfest eines der bestbesuchten in seiner 45-jährigen Geschichte. Drei Tage lang nahmen die Besucherinnen und Besucher des Literaturfestivals an etwa 50 Lesungen, Gesprächen und Diskussionen teil, bei denen über 80 Schriftsteller, Publizisten und Künstler zu Gast waren, teilten die Veranstalter am Montag mit. Unter den Gästen waren die für den Deutschen Buchpreis nominierten Autoren Nava Ebrahimi, Kaleb Erdmann, Annett Gröschner, Dmitrij Kapitelman, Jehona Kicaj und Jonas Lüscher, die Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises Natascha Gangl, die diesjährige Büchner-Preisträgerin Ursula Krechel und Kristine Bilkau, die Gewinnerin des Preises der Leipziger Buchmesse.

Auf besonders großes Interesse seien die Gespräche und Diskussionen zu komplexen politischen und gesellschaftlichen Themen gestoßen, hieß es weiter. Themen waren unter anderem die neue Regierung in Berlin, Männlichkeitswahn in Gesellschaft und Politik, der Staat von morgen, die US-Politik, die Macht der Sprache, der Nahost-Konflikt und die Frage nach dem Dienst junger Menschen für die Gesellschaft. Wegen der angespannten Haushaltslage der Stadt war das Erlanger Poetenfest in diesem Jahr um einen Tag kürzer und hatte erst am Freitag begonnen.