Memmingen (epd). Zum ersten Mal seit drei Jahren findet die Memminger Vesperkirche wieder mit einem umfassenden Rahmenprogramm statt. Vom 5. bis 19. März sind unter dem Motto "Jeder is(s)t hier richtig!" alle Menschen eingeladen, bei Essen und Trinken an einem Tisch zusammenzukommen, teilten die Organisatoren am Montag mit. Das christlich-diakonische Konzept sei auf fünf Säulen gebaut: Essen, Gemeinschaft und Begegnung, Kultur, Seelsorge sowie niedrigschwellige Serviceangebote.

Das Ziel sei, Menschen zusammenzubringen, die sich sonst aufgrund ihrer verschiedenen Lebensentwürfe nicht begegnen würden, so die Mitteilung weiter. Daher richte sich die Vesperkirche ausdrücklich nicht nur an Bedürftige. Nach dem gemeinsamen Mittagsmahl werde es nachmittags und abends ein Rahmenprogramm in der Christuskirche geben. Dazu gehören beispielsweise ein Gottesdienst mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm am 12. März sowie ein Senioren- und ein Kindertag.

Im benachbarten CVJM-Haus werden ausgewählte Waren des diakonischen Sozialkaufhauses angeboten. Geplant seien zudem eine Haarschneideaktion mit den gemeinnützigen Frisören "Barber Angels" und eine Nähstube für Reparaturarbeiten. Die Vesperkirche begleiten christliche Impulse, tägliche Andachten sowie sonntägliche Gottesdienste. Täglich sind Seelsorgende vor Ort. Bei drohender Wohnungsnot oder zur Existenzsicherung bietet die Diakonie weiterführende Beratungen an.

Organisiert wird die Vesperkirche von der Diakonie Allgäu, dem Evangelisch-Lutherischen Dekanat Memmingen sowie der Christuskirche. Derzeit werden noch Ehrenamtliche gesucht, da die Vesperkirche nur mit der Unterstützung von rund 200 helfenden Händen angeboten werden könne.