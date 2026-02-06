Nürnberg (epd). Ende Februar jähren sich der Überfall Russlands und der Kriegsbeginn in der Gesamtukraine zum vierten Mal. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der unterschiedlichen Religionen der Stadt Nürnberg lädt das evangelische Dekanat am 24. Februar um 19 Uhr zu einem multireligiösen Gebet in St. Lorenz ein, teilte das Dekanat am Freitag mit.

Gemeinsam "wollen wir der Klage über den nicht enden wollenden Unfrieden Ausdruck verleihen und unsere Hoffnung dagegensetzen", so die Mitteilung. In dem Gebet werden Texte aus den Heiligen Schriften der verschiedenen Religionen gelesen, genauso wie moderne literarische Texte sowie "Gesänge unterschiedlicher Kulturen, in die alle Anwesenden einstimmen können", hieß es.