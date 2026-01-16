Augsburg (epd). Weit weg damit - das denken sich wahrscheinlich viele Menschen, wenn sie im Januar vor ihrem abgenadelten Christbaum stehen. Im Augsburger Stadtwald ist am 25. Januar genau das möglich. Die Stadt lädt zum dritten Mal zum "Weihnachtsbaumweitwurf-Wettbewerb" ein. Kinder und Erwachsene könnten ihre Kräfte messen und um den Stadtmeister-Titel kämpfen, heißt es in der Ankündigung der Stadt vom Freitag.

Als Wurfgeschosse würden ausgediente heimische Weihnachtsbäume gestellt, heißt es weiter. Doch geworfen werden darf nicht irgendwie: Erlaubt seien der klassische Speerwurf sowie der schottische Highlander-Überschlagwurf rückwärts und vorwärts. Gedrehte Hammerwürfe seien aus Sicherheitsgründen hingegen nicht gestattet. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In Rheinland-Pfalz findet jedes Jahr die Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen statt. Vor wenigen Tagen wurde dort der neue Weltrekord aufgestellt: 26,18 Meter bei drei Würfen.