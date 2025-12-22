Höchstadt a. d. Aisch (epd). Eine Hirtenfigur aus ihrer eigenen Weihnachtskrippe hat eine Frau in Höchstadt an der Aisch als Einbrecher bei der Polizei gemeldet. Sie hatte in ihrer privaten Überwachungskamera eine verdächtige "Person" in ihrem Wohnzimmer gesehen und den Notruf gewählt. Polizisten vor Ort konnten aber keine Einbruchsspuren oder unbefugte Personen feststellen, teilte die Polizei Mittelfranken am Montag mit.

Auf einem Screenshot der Überwachungskamera, den die besorgte Frau der Polizei zugesendet hatte, ließ sich zwar eine Person erkennen. Eine Beamtin in der Einsatzzentrale stellte bei näherer Betrachtung aber fest, dass es sich um eine Krippenfigur handeln musste. Diese hatte die Frau kurz vor dem Verlassen des Hauses so aufgestellt, dass der Hirte mit einem Schaf auf der Schulter direkt vor die Kamera geriet.