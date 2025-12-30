München, Bonn (epd). Die sieben Weihnachtspostfilialen der Deutschen Post haben in diesem Jahr rund 564.500 Kinderbriefe aus dem In- und Ausland beantwortet. Spitzenreiter bei den Wunschzetteln war die brandenburgische Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort, bei der etwa 280.000 Zuschriften von Kindern gezählt wurden, wie die DHL Group am Dienstag in Bonn mitteilte. Darunter waren auch rund 14.000 internationale Briefe aus 63 Ländern - die meisten davon aus Taiwan, gefolgt von China, Polen und Litauen.

Auf den Plätzen zwei und drei bei der Zahl der Anschriften kamen Engelskirchen (Nordrhein-Westfalen) mit 121.600 und das bayerische Himmelstadt mit 50.000. Weitere Weihnachtspostfilialen befanden sich in Himmelsthür, Himmelpforten und Nikolausdorf (alle Niedersachsen) mit 44.000, 27.750 beziehungsweise 5.300 Zusendungen. Weitere 35.800 Schreiben mit Wunschzetteln gingen an die Filiale im saarländischen St. Nikolaus.

Manche Kinder wünschten sich auch Schnee zu Heiligabend

Die Wünsche der Kinder waren laut dem Logistikkonzern vielfältig und reichten von Einhörnern, Fußballtrikots und Piratenschiffen über Spielzeugautos und Puppen bis zu Smartphones und Spielkonsolen. Viele Absender wünschten sich zudem Dinge, die man nicht verpacken kann - allen voran Frieden auf der Welt, weniger Streit in der Familie, Gesundheit für Eltern und Großeltern sowie Schnee an Heiligabend.

Neben liebevoll geschriebenen Briefen fanden sich erneut viele bunte Zeichnungen, gebastelte Weihnachtsbäume und Schneemänner sowie Bilder der ersehnten Geschenke in den Umschlägen. Einige Kinder halfen dem Weihnachtsmann zudem: Sie schnitten ihre Wünsche samt Bestellnummern gleich aus Katalogen aus.

Seit vielen Jahren schicken Kinder in der Adventszeit ihre Briefe mit Wünschen, Hoffnungen und Grüßen an Christkind, Nikolaus und Weihnachtsmann. Die sieben Weihnachtspostfilialen werden von der Deutschen Post organisiert und unterstützt. Zahlreiche, teilweise ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgen dafür, jeden Brief mit einer Absenderadresse zu beantworten.