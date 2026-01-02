München (epd). Rund 14.600 Personen haben im Jahr 2025 Blindengeld von der Landesbehörde Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) erhalten. Wie die Landesbehörde am Freitag mitteilte, sind insgesamt knapp 96 Millionen Euro ausgezahlt worden. Das Bayerische Blindengeld soll blinden und hochgradig sehbehinderten Menschen dabei helfen, ihren Alltag selbstbestimmt zu gestalten.

Die besonderen Lebensumstände sehbeeinträchtigter Menschen rückt der internationale Braille-Tag am 4. Januar in den Fokus. "Die Erfindung der Blindenschrift durch Louis Braille ermöglicht eigenständige Orientierung und gleichberechtigte Teilhabe", sagte Norbert Kollmer, Präsident der Landesbehörde ZBFS laut Mitteilung. Barrierefreiheit sei nicht nur ein technischer Begriff, "sondern ein Stück Lebensqualität".

Beträge von 232 bis 1.552 Euro

Das Blindengeld für blinde Menschen beträgt aktuell monatlich 776 Euro. Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung werden monatlich mit einer Leistung von 232,80 Euro unterstützt. Taubsehbehinderte Menschen erhalten 465,60 Euro monatlich. Für taubblinde Menschen, die in besonderer Weise auf zusätzliche Assistenzleistungen oder spezielle Hilfsmittel angewiesen sind, ermöglicht das Bayerische Blindengeldgesetz eine Unterstützung von monatlich 1.552 Euro.