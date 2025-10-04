München (epd). Zum Welttierschutztag erinnert Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) an die Verantwortung der Gesellschaft gegenüber Tieren. Er betont dabei vor allem die Rolle der Tierheime, die sich "täglich schnell und unbürokratisch um Tiere in Not" kümmern, wie es in einer Mitteilung vom Samstag heißt. Um Tierheime in Bayern flächendeckend zu fördern, habe der Freistaat im Jahr 2024 eine Fördersumme von 1,8 Millionen Euro für Baumaßnahmen, Ausrüstung und Ausstattung, Vermittlung sowie Kastration bewilligt.

"Mit der Tierheimförderung unterstützen wir die Tierheime, damit sie langfristig planen und wichtige Projekte zum Schutz der Tiere umsetzen können", so Glauber. Neben der Tierheim-Förderrichtlinie, über die Einrichtungen Förderanträge stellen können, verleiht die Bayerische Staatsregierung seit 2001 einen Tierschutzpreis an Personen und Institutionen. Am 24. November übergibt Glauber die mit 12.000 Euro dotierte Auszeichnung in Nürnberg.